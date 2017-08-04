СКР задержало преступную группу, воровавшую с завода нефтепродукты

Кириши, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM В Ленинградской области следователи раскрыли и пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого совершали хищения продукции завода ООО «Кинеф», говорится в сообщении СКР.

По данным ведомства, преступная группа в составе 16 человек совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В нее входили действующие и бывшие сотрудники полиции, и лица, ранее совершавшие хищения нефтепродуктов, а также сотрудники организаций, оказывающих ООО «Кинеф» услуги по охране территории и объектов завода в Киришском районе.

Продукцию завода они похищали путем реализации различных преступных схем, в том числе — путем использования автомобилей-«двойников», схожих с автомобилями ООО «Кинеф», которые были оборудованы скрытыми емкостями для перевозки нефтепродуктов.

Кроме того, подозреваемые осуществляли повреждения магистральных нефтепроводов, через которые откачивали продукцию завода.

Лица, совершавшие хищения нефтепродуктов были задержаны с поличным. Следователи проводят обыски и задержания участников преступного сообщества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».