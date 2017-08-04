В парке Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу

Сан-Франциско, США, , 09:53 — REGNUM В США неизвестный начал стрельбу в парке Сан-Франциско (штат Калифорния), ранены три человека, сообщает Associated Press.

По данным полиции города, инцидент произошел в парке «Долорес». Три человека госпитализированы с пулевыми ранениями.

Телеканал CBS уточняет, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Причины произошедшего устанавливаются. Задержан ли нападавший — не уточняется.

В заявлении полиции также ранее говорилось о необходимости «держаться подальше» от парка, где любят отдыхать туристы и местные жители. Спустя несколько часов предупреждение было отменено.