Уголовное дело об убийстве 9 человек в Тверской области направлено в суд

Тверь, , 09:53 — REGNUM Уголовное дело об убийстве девяти человек в посёлке Редкино Тверской области направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы, который обвиняется в убийстве двух и более лиц», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 4 июня злоумышленник в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в посёлке Редкино распивал спиртные напитки в компании местных жителей и их гостей. После возникшей ссоры мужчина, вооружившись охотничьим ружьём «Сайга-12С», расстрелял девять человек, которые погибли на месте. Выжить в трагедии удалось лишь одной девушке, которая в этот момент спряталась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Следственный комитет РФ завершил уголовное дело в отношении злоумышленника. В ходе следствия была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по результатам которой он был признан вменяемым.

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Также его вина подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, а также признательными показаниями самого обвиняемого.

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