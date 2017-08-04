«Хочу разобраться» — Путин о финансировании работ после лесных пожаров

Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин потребовал разъяснить имеющиеся разночтения о сумме необходимых средств и фактически выделенных деньгах на восстановление жилья в этих регионах. Об этом он заявил на совещании по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области, передает ТАСС.

Путин напомнил, что весной 2017 года Бурятия сильно пострадала от природных пожаров, огнем были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки. Он поинтересовался, как идут дела с выплатами пострадавшим от пожаров.

«У меня есть некоторые разночтения в бумагах, я хотел бы тоже задать вопрос соответствующим нашим коллегам по поводу того, сколько денег выделили, кстати говоря, из-за бюрократических проволочек средства выделили несвоевременно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, сколько нужно на восстановление, прежде всего, жилья и сколько выделяется», — обратился Путин к участникам совещания.

В частности, речь идет о населенном пункте Черемушки в Бурятии, с жителями которого Путин пообщался по видеосвязи. Президент отметил, что, по данным Минстроя, необходим один объем денежных средств на восстановление жилья, а предусмотрен совершенно другой.

«Я хочу с этим разобраться, что, собственно говоря, там происходит с финансированием. 2 августа необходимые документы правительством были приняты, деньги в субъекты Федерации перечислены», — отметил Путин.

Президент поручил навести порядок в вопросе предоставления компенсаций пострадавшим от природных пожаров в регионах.

Кроме того, Путин предостерег от незаконного уничтожения лесов, которое может произойти в ходе ликвидации последствий пожаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент РФ находится с рабочим визитом в Бурятии, где проводит совещание по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области. Ранее он провел видеосвязь с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, обсудил проблемы озера Байкал и провел рабочие встречи с главами сибирских регионов.

Напомним, в регионах Сибири 27, 28 апреля и 7 мая 2017 года произошло возгорание 110 жилых домов и 49 строений в населенных пунктах Бурятии, Красноярского края и Иркутской области. Без жилья остались 418 человек, в том числе 83 ребенка. По оценке специалистов, основной причиной возникновения лесных пожаров явился человеческий фактор. По фактам возгораний в населенных пунктах были возбуждены уголовные дела.

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