СМИ узнали подробности ЧП с самолетом Air Canada в США

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Самолет авиакомпании Air Canada, едва не столкнувшийся в аэропорту Сан-Франциско с четырьмя пассажирскими лайнерами, пролетел тогда всего в 18 метрах над землей. Об этом сообщает агентство Associated Press, обнародовавшее соответствующее фото.

«Из опубликованных данных и фотографий видно, насколько шокирующе низко был самолет авиакомпании Air Canada, когда он совершил резкий набор высоты, чтобы не столкнуться с самолетами, ожидающими на рулежной дорожке международного аэропорта Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 июля 2017 г. в США удалось избежать катастрофы, в которой могли столкнуться 5 самолетов с пассажирами. Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско.

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