Очевидцы рассказали, что было перед взрывами на складе в Абхазии

примор, Абхазия, , 09:22 — REGNUM Взрывы на военном складе в Приморском (Абхазия) прогремели уже после того, как началось возгорание, сообщают 4 августа РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Сначала от складов поднимался дым, появился огонь, — сообщил работник сероводородного источника. — Вскоре начали раздаваться отдельные небольшие разрывы, как будто взрывались небольшие снаряды».

Уточняется, что понять, что происходит на складе, было невозможно: ничего не было видно, так как склад расположен за густым лесом на склоне холма.

Напомним, инцидент на складах в Абхазии произошел 2 августа. В результате взрывов погибли и пострадали люди (60 человек, в том 35 граждан России). Большая часть пострадавших получила осколочные ранения.

Также от взрыва погибли две жительницы Санкт-Петербурга, которые выезжали в момент ЧП на конную прогулку.

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