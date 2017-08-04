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Неизвестные в масках похитили банкомат из торгового центра на юге Москвы

Происшествия

Материальный ущерб устанавливается

Москва, 4 августа 2017, 09:16 — REGNUM  На юге Москвы в одном из торговых центров злоумышленники в масках с помощью монтировок выдернули банкомат, сообщает 4 августа REN TV со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«8 злоумышленников в балаклавах, угрожая охраннику здания, быстро вывезли банкомат на улицу при помощи тележки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступников на месте происшествия ожидала иномарка тёмного цвета, на которой они скрылись.

В настоящий момент правоохранители ведут поиски преступников. Материальный ущерб устанавливается.

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