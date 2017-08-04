Взрывы банкоматов: В Оренбуржье с поличным задержана группа налётчиков

Орск, Оренбургская область, , 09:18 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области за совершение серии взрывов банкоматов задержаны пятеро мужчин, которые проживают на территории региона — в Новотроицке. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Овсянников, налётчики задержаны на месте преступления.

Напомним, что 13 июля в Орске в ТК «Великан», расположенном по ул. Пацаева, был совершён подрыв банкомата одного из крупных российских банков. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, полиция получила из кредитного учреждения ответ о том, что терминал был пустой.

По факту взрыва возбудили уголовное дело, которое находится на особом контроле силовиков. В рамках расследования полицейские получили информацию о новом ограблении.

В ночь на 3 августа прогремел взрыв, налётчики предприняли попытку извлечь из банкомата 2 млн рублей, но были задержаны на месте преступления. По предварительным данным, пятеро задержанных проживают в городе Новотроицке: трое из фигурантов имеют судимости, самому молодому участнику преступной группы 27 лет.

По факту попытки хищения денег из банковского терминала возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее в пресс-службе банка корреспонденту ИА REGNUM заявили, что все преступления против банка и его клиентов раскрываются, а преступники несут заслуженное наказание.

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