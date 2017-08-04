Советское, Алтайский край, , 08:53 — REGNUM В Советском районе Алтайского края снят режим ЧС, сообщает 4 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Обстановка на территории Советского района стабилизировалась. Распоряжением главы администрации района режим ЧС снят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в наиболее пострадавшем от разгула стихии райцентре Советское, под руководством главы района восстановительные работы продолжаются.

В ведомстве добавили, что было обработано 566 заявок на расчистку придомовых территорий от поваленных деревьев, демонтаж и уборку поврежденных кровель.

«От упавших деревьев и строительного мусора очищено 60 улиц и два парка, вывезено 970 кубометров мусора. Всего в работах было задействовано 256 человек, 58 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент ГУ МЧС России по региону контролирует ситуацию, активное взаимодействие оказывают старосты Советского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в результате штормового ветра с градом 8 социально значимых объектов, а также более 400 жилых домов в посёлках Советского района получили значительные повреждения. В связи с этим 29 июля на территории района был введён режим ЧС.

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Единственной пострадавшей стала 26-летняя девушка, которую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. Девушку отправили на лечение в Бийск, ей состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.