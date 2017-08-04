Посольство Испании в Венесуэле подверглось нападению

Каракас, , 08:07 — REGNUM Посольство Испании в Венесуэле 3 августа подверглось нападению, когда на газон рядом с дипмиссией бросили три взрывпакета небольшой мощности. В результате инцидента никто не пострадал, однако по факту нападения генеральным прокурором Венесуэлы открыто расследование, сообщает El Confidencial.

Посол Испании в Венесуэле Хесус Сильва в интервью ИА EFE подтвердил, что люди, которые на тот момент находились в посольстве, остались целы, имущество дипмиссии также не пострадало, а власти страны оказывают всю необходимую поддержку.

Инцидент произошел после 14:00 (21:00 по Москве), когда два человека на мотоцикле бросили в сторону миссии маломощные самодельные взрывные устройства.

В Генпрокуратуре Венесуэлы сообщили, что проводят расследование для прояснения факта случившегося, несмотря на то, что в эпизоде не оказалось пострадавших.

По словам представителя Генпрокуратуры, сотрудники ведомства в настоящее время ведут сбор доказательств на месте происшествия, а виновным в случившемся грозит уголовная ответственность.

Напомним, 11 мая Культурный центр при посольстве Венесуэлы в Испании, где по случаю праздника присутствовали гости, включая дипломатов из других стран и мэра Мадрида, был блокирован группой агрессивно настроенных протестующих.

Полиция Мадрида слабо отреагировала на эпизод и только через несколько часов оттеснила протестующих от здания Культурного центра.

Отношения между Венесуэлой и Испанией остаются напряженными в связи с необоснованным, по мнению Каракаса, вмешательством официального Мадрида во внутренние дела Венесуэлы.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой неоднократно критиковал правительство Мадуро за отсутствие свободы слова в стране, а также не признал легитимность избранной 30 июля Конституционной ассамблеи.