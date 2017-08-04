Трое детей на мопеде попали в ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 07:43 — REGNUM На Камчатке трое детей на мопеде попали в ДТП с микроавтобусом, двое из них доставлены в больницу. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла 4 августа около 11 часов в Петропавловске-Камчатском. 13-летний подросток на мопеде ехал по центральной дороге и совершил столкновение с микроавтобусом «Ниссан Ванетто».

«Подросток перевозил двух пассажиров 4-х и 13 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия двое детей были доставлены в детскую краевую больницу», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также в ведомстве напоминают, что, согласно требования правил дорожного движения, управлять мопедом разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

«Уважаемые родители, всегда контролируйте нахождение и передвижение ваших детей вне дома, напоминайте им о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения», — добавили в управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 июля в Башкирии пьяный водитель Volkswagen после дорожного конфликта осознанно протаранил 13-летнего подростка на мотоцикле. В результате происшествия школьник погиб на месте.

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