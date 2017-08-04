Пожар в жилой башне The Torch в Дубае потушен

Дубай, ОАЭ, , 07:36 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) потушен крупный пожар в одном из самых высоких жилых зданий мира — башне The Torch («Факел»), сообщает Reuters.

Все очаги возгорания были потушены к 04:00 по местному времени (03:00 мск). Пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания уточняются. В небоскребе The Torch 79 этажей, во время пожара все жильцы были вовремя эвакуированы.

Жилой небоскреб The Torch является одним из самых высоких зданий в мире, его высота 337 метров.

Прилегающие улицы во время тушения были перекрыты. Власти страны заявили о том, что все покинувшие небоскреб жители будут обеспечены другим жильем.

Небоскреб «Факел» был построен в 2011 году, всего в нем 676 апартаментов. Первый пожар в нем произошел в 2015 году, этот инцидент стал вторым.