В Красноярске в результате взрыва газа в кафе пострадали два человека

Красноярск, , 07:16 — REGNUM В Красноярске в результате взрыва бытового газа в кафе два человека пострадали и были госпитализированы, сообщает 4 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Следователи устанавливают обстоятельства взрыва бытового газа в кафе, в результате чего получили травмы два человека», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 августа около 9 часов утра поступило сообщение о том, что в кафе «Калифорния» на улице Ленина, 90 произошел взрыв бытового газа, в результате которого два человека получили травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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