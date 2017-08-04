На Камчатке трое детей на мопеде попали в ДТП

Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM На Камчатке МВД начало проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних детей, которые передвигались на мопеде и врезались в микроавтобус. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции, на мопеде находились двое 13-летних подростков и 4-летний брат одного из них.

По предварительным данным, у мопеда, которым управлял один из 13-летних подростков, отказали тормоза, когда они двигались по центральной дороге. В итоге дети влетели в микроавтобус.

В больницу увезли водителя мопеда и его 4-летнего брата, который в момент столкновения сидел между школьниками. По словам медиков, их состояние сейчас не вызывает опасений, но они какое-то время останутся под контролем врачей, чтобы убедиться, что с их здоровьем все в порядке.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, дети ехали на мопеде без шлемов на работу к матери одного из подростков.