Пожар в 79-этажном небоскрёбе в Дубае удалось взять под контроль

Дубай, ОАЭ, , 03:59 — REGNUM Пожар в 79-этажном жилом небоскрёбе «Факел» (The Torch) в Дубае удалось взять под контроль. Об этом сообщается на странице администрации города в Twitter.

«Служба гражданской обороны сообщает, что пожар в башне «Факел» в значительной степени взят под контроль. Ведутся работы по охлаждению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные жильцы здания будут временно размещены в соседнем небоскрёбе Princess Tower.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, крупный пожар в башне «Факел», расположенной в элитном районе Дубая, произошёл в ночь на 4 августа. Огонь распространился примерно на половину высоты здания. Причины пожара на данный момент неизвестны.

Башня «Факел» была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Данный небоскрёб является одним из самых высоких жилых зданий в мире, его высота составляет около 336 метров.

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