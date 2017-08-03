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В результатет ДТП на Кубани пострадали шестеро детей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Краснодар, 3 августа 2017, 22:53 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке дороги Новороссийск — Керченский пролив в Краснодарском крае. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что столкнулись грузовой автомобиль марки «Рено» с прицепом и микроавтобус Mercedes, в котором находились водитель и восемь детей в возрасте от 7 до 13 лет.

В результате аварии пострадали оба водителя и шестеро детей. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Расследованием дела займутся следственные органы СК России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства ДТП.

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