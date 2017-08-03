Посольство РФ в Великобритании: В Лондоне вас могут облить кислотой

Лондон, , 22:26 — REGNUM Российское посольство в Великобритании предупредило соотечественников об участившихся в Лондоне нападениях с использованием агрессивных кислот.

На сайте российского посольства указано, что преступники обливают своих жертв едким химическим составом и за 2017 год уже зафиксировано порядка 150 таких нападений.

Граждан России, находящихся в британской столице, призывают быть особо внимательными в местах большого скопления людей.

Посольство просит соотечественников держаться подальше от проезжей части, не приближаться к незнакомым автомобилям, не подпускать близко людей, подъезжающих на мопедах, скутерах и мотоциклах.

По информации российских дипломатических работников, за 2016 год только в Лондоне было зафиксировано 455 инцидентов, в ходе которых людей обливали едкими химическими составами. В 30% случаев злоумышленников не удалось найти.

Жертвы подобных атак получают сильные химические ожоги. В основном такие происшествия случаются в окраинных районах городов, но уже зафиксированы аналогичные случаи в местах, популярных у зарубежных туристов.

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