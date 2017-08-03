Залитую дождями новгородскую деревню спасают власти и МЧС

д. Чёрный Ручей, Новгородская область, , 22:01 — REGNUM Деревня Чёрный Ручей в Демянском районе Новгородской области серьёзно пострадала после проливных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, в населённом пункте также подтоплены дворы и дома.

В деревне, которая находится в низине, проживает 180 человек. После ливня здесь подтоплены 12 домов. Две семьи разместили в детском саду, остальные на время перебрались к родственникам. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«С раннего утра 3 августа для ликвидации последствий были задействованы все службы, ситуация находится под контролем главы района. Приготовлены лодки и плоты. Чтобы не произошло замыкания, на линии подтопления отключена электроэнергия», — сообщила первый заместитель главы администрации Демянского района Нина Михалёва.

В ГОКУ «Новгородавтодор» отметили, что вода в месте размыва дороги у деревни Черный Ручей начала уходить, так что специалисты смогут приступить к восстановительным работам. К деревне Черный Ручей, помимо разрушенной дороги, ведут еще две, по одной из них возможен проезд.

Помимо этой деревни, подтопления произошли на нескольких приусадебных участках в районном центре Демянск — на улицах Буденного и Черняховского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, установленный указом губернатора области 1 июля 2017 года. В начале июля серьёзные подтопления коснулись четырёх районов области — Любытинского, Окуловского, Хвойнинского и Крестецкого, из-за стихии разрушились участки 22 дорог. Позднее в июле после сильных ливневых дождей пострадали дороги в Пестовском, Боровичском и Валдайском районах. В ночь на 30 июля ливень обрушился на областной центр — Великий Новгород, который справляется с последствиями наводнения до сих пор.

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