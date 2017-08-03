Посольство Узбекистана в Бишкеке подтвердило информацию о ДТП с детьми

Ташкент, , 20:11 — REGNUM Посольство Узбекистана в Киргизии подтвердило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Кульской области с участием микроавтобуса, в котором находился детский танцевальный коллектив из Узбекистана. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 3 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Сообщается, что ДТП произошло в 11:30 по местному времени 3 августа на 17 километре автодороги «Балыкчи-Чолпон-Ата-Кара-Кол». Микроавтобус, в котором следовал детский танцевальный ансамбль из Узбекистана, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали девять человек, из них четверо, включая одного ребенка — граждане Узбекистана.

Все девять пострадавших были доставлены в территориальную больницу города Балыкчы. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Читайте ранее в этом сюжете: Детский танцевальный коллектив из Узбекистана попал в ДТП в Киргизии