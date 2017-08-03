Житель Чувашии осужден за финансирование терроризма

Чебоксары, , 18:45 — REGNUM

В Приволжском окружном военном суде в Самаре завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Чувашии, которого обвиняли в содействии терроризму. Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии, которое расследовало дело, 2 августа был вынесен обвинительный приговор.

По данным управления, в октябре 2010 года житель Чувашии на одном из сайтов, используемых запрещенной в РФ экстремистской организацией, «вступил в переписку с неустановленным администратором интернет-ресурса».

"Разделяя радикальные идеи и выражая свою поддержку участникам незаконных вооруженных формирований, в ходе переписки он выразил желание помочь финансово членам НВФ в террористической деятельности. Через электронную систему денежных переводов он перечислил на имя неустановленного иностранного гражданина 10 тыс. рублей», — говорят в УФСБ.

Ранее по материалам УФСБ, переданным по подследственности в органы внутренних дел, мужчина был осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом и изготовлением оружия и взрывчатых веществ. Его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы со штрафом 170 тыс. рублей.

Приволжский окружной военный суд признал жителя Чувашии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). С учетом ранее назначенного судом наказания он получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 170 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2017 года в Чувашии в отношении местного жителя УФСБ по республике возбудило уголовное дело по факту призывов к осуществлению террористической деятельности. Следствие считает, что он распространял в интернете материалы о деятельности террористов и публично оправдывал терроризм.

«Злоумышленник создал группу в одном из приложений в целях публичного распространения радикальной идеологии международных террористических организаций и оправдания их деятельности. Он размещал видео-, аудио‑ и фотоматериалы о деятельности запрещенных в РФ террористических организаций», — говорят в правоохранительных органах.