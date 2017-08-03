Инцидент в Трубачевском психоневрологическом интернате дошёл до Бастрыкина

Брянск, , 18:11 — REGNUM Скандал вокруг Трубачевского психоневрологического интерната (Брянская область) дошел до возбуждения уголовного дела, а также привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, широкое внимание к вопиющим случаям бесчеловечного обращения с пациентами Трубачевского психоневрологического интерната привлёк общественный активист Александр Куприянов.

В своём видеоблоге «ДокторПравда» систематичеси выпускает критические матариалы в адрес системы здравоохранения в Брянской области.

В очередном выпуске он показал видеозапись, якобы сделанную в Трубачевском психоневрологическом интернате. Ролик назван «Брянский ад для инвалидов».

Из видеозаписи следует, что пациентов интерната приковывают цепями к кроватям, батареям и другим конструкциям. некоторых приковывают в палатах, а некоторых на крыльце или веранде интерната.

Заместитель директора Трубачёвского интерната Михаил Путренков поспешил заявить, что видеозапись является фальсификацией. Он признал, что на видео действительно показаны территория и здания Трубачевского интерната, но прикованные люди, якобы не являются проживающими в учреждении. Путренков уверен, что видеозапись — это заказной компромат.

23 июля Следственное управление СК России по Брянской области начало проверку данного инцидента. Какие-либо промежуточные результаты проверки общественности не сообщались.

И вот, 2 августа, пресс-служба СУ СК России по Брянской области выпустила сообщение, что доследственная проверка достоверности появившихся в СМИ сведений о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната завершена.

При этом, какие-либо результаты этой проверки опять не обнародованы.

Следствие лишь указывает, что был проведен осмотр всех помещений интерната, проанализирована документация, касающаяся деятельности учреждения.

При этом указано, что в ходе проверки возникли некоторые противоречия, а также потребовалось проведение экспертиз, которые возможно провести только в рамках уголовного дела.

«В связи с имеющимися противоречиями, а также необходимостью назначения судебных экспертиз, проведением следственных действий, возможных только в рамках расследования, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц»)», — сказано в сообщении пресс-службы СУ СК по Брянской области.

Однако в центральном аппарате СК России обратили внимание на то, что следствию понадобилось аж десять дней для того, чтобы возбудить уголовное дело, хотя представленные общественности материалы прямо указывали на вопиющие нарушения прав человека.

В итоге председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Брянской области, которые «заволокитили» принятие процессуального решения по сообщению СМИ о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната.

«Председатель СК России требует от своих подчиненных оперативно и жестко в рамках закона реагировать на каждое сообщение о нарушении прав социально незащищенных граждан. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства выяснить причины длительного непринятия процессуального решения по материалу проверки», — сказано в сообщении пресс-службы СК России.

Стоит отметить, что российское законодательство, в частности федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», допускает фиксацию пациентов, но при этом есть ряд жесточайших ограничений.

Для фиксации психически больных пациентов должны использоваться специальные накладки, которые позволяют ограничить движения. Эти накладки не могут приводить к синякам и прочим повреждениям тел пациентов. В медицинской карте пациента в обязательном порядке должны фиксироваться все случаи применения фиксации.

Более того, фиксация возможна на срок не более 30 минут и при обязательном присутствии персонала.

Эксперты указывают, что в российских психиатрических медицинских учреждениях практически отсутствует программа досуга пациентов. Из мировой практики давно известно, чтобы добиться наиболее адекватного поведения психически больных пациентов в специализированных учреждениях, им нужно организовать досуг, чтобы пациент постоянно что-то делал.

Однако в российских психиатрических медицинских учреждениях этим не занимаются. В итоге пациенты страдают от скуки, которая неминуемо приводит к проявлению агрессивного поведения.