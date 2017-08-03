Дело замдиректора воронежского Фонда капремонта отправили в суд

Воронеж, , 17:44 — REGNUM В Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы регионального фонда капитального ремонта, обвиняемого в мошенничестве. О завершении следствия по делу бывшего заместителя директора «специализированной некоммерческой организации» сообщило региональное управление СКР.

Бывший замдиректора фонда обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в двух эпизодах мошенничества.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2015 года «злоупотребил своими должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности, обусловленной дружескими отношениями и деловым сотрудничеством своей супруги с одной из коммерческих организаций».

Согласно данным уголовного дела, замдиректора фонда «обеспечил принятие решения о допуске к конкурсу на заключение муниципального контракта по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в г. Воронеж единственного участника в лице вышеуказанной организации, убедив членов конкурсной комиссии в необходимости отказа другому участнику аукциона по формальным основаниям. По результатам проведенного конкурса с фирмой — «победителем» был заключен договор на сумму более 6,6 млн рублей».

Кроме того, следователи считают, что обвиняемый также получил 40 тыс. рублей от руководителей еще двух подрядных организаций — он заявил, что деньги пойдут на благотворительные цели.

Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев, на предварительном следствии мужчина признал вину, дал признательные показания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что в декабре 2015 года региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении еще одного заместителя директора фонда капремонта. Он подозревается в получении взятки от руководителей одной из подрядных организаций за победу в конкурсе на проведение капремонта. В ходе следствия директор стройфирмы, который передавал взятку, сообщил, что с июня по октябрь 2015 года он, по предварительной договоренности с заместителем директора фонда, построил забор на его земельном участке. Услуги были оказаны также за обеспечение победы в конкурсе. Уголовное дело суд должен начать рассматривать в августе.

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Задержание заместителя директора Фонда капремонта повлекло тогда, в конце 2015-го, целый ряд перестановок в органах власти. Андрей Слесарев покинул пост директора Фонда капремонта. Эту должность занял экс-вице-мэр Сергей Крючков, а на должность заместителя главы администрации города перевели Вадима Кстенина, который до этого возглавлял областной департамент ЖКХ.

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