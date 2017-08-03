Минэнерго раскрыло причину отключения энергомоста в Крым

Москва, , 17:10 — REGNUM Отключение Крыма от электроснабжения 29 июля было вызвано аварией на линии электропередачи в Краснодарском крае из-за ДТП с участием грузового автомобиля, сообщается на официальном сайте Кремля.

По заявлению министра энергетики России Александра Новака, большегрузный автомобиль задел провода кубанской энергосистемы, в результате чего отключилась линия электропередачи и сработала система автоматической защиты, отключившая потребителей.

Из-за этого в течение трёх часов энергетики восстанавливали работу энергомоста в Крым.

«По предварительным данным, отключение линии энергопередачи в Кубанской энергосистеме и срабатывание релейной защиты автоматики произошло в результате ДТП с участием большегрузной машины», — пояснил глава Минэнерго.

Напомним, 28 июля в Крыму сообщалось о полном отключении электроэнергии на всей территории полуострова.

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