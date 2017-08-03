Подозреваемому в избиении журналиста НТВ избрана подписка о невыезде

Москва, , 16:45 — REGNUM Московские полицейские избрали меру пресечения хулигану, напавшему 2 августа на сотрудника телеканала НТВ, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жителю Москвы, в пьяном виде напавшему на журналиста в месте празднования дня ВДВ, назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Решение принято рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ «Побои», возбужденного в отношении 32-летнего хулигана, ударившего 2 августа сотрудника телеканала НТВ в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Кроме того, в отношении 32-летнего подозреваемого оформлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа, во время работы в прямом эфире в День ВДВ корреспонденту телеканала НТВ нетрезвым мужчиной был нанесен удар в лицо. Хулиган был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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