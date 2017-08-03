Судят литовку, зарывшую двух новорождённых в теплице огорода

Вильнюс, , 16:43 — REGNUM В Литве начинается громкий суд над женщиной, которая призналась в том, что закопала двух новорождённых детей в теплице собственного огорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 августа. О своём поступке жительница деревни Дакщис у городка Скуодас рассказала полиции ещё в марте 2017 года. Показания подтвердились — следователи нашли труп младенца в указанном месте. Позже подследственная сообщила, что это не единственное захоронение.

Аналогично она поступила в 2015 году. Тогда она также закопала тело новорождённого в теплице. Сама подсудимая утверждает, что оба ребёнка были мертворождёнными. В её семье растут ещё шестеро детей. Муж подсудимой утверждает, что о беременности супруги ничего не знал.

Судмедэксперты не смогли установить причину смерти младенцев. Захороненный ребёнок в марте 2017 года умер от удушения, но в какой момент это произошло — неизвестно. Причину смерти ребенка, родившегося в 2015 году, установить невозможно.