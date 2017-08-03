Детский танцевальный коллектив из Узбекистана попал в ДТП в Киргизии

Бишкек, , 16:31 — REGNUM Детский танцевальный коллектив из Узбекистана в районе побережье Иссык-Куля в Киргизии попал в ДТП, пострадали девять человек. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД Узбекистана, всего в микроавтобусе находились 11 человек.

В результате происшествия госпитализированы шесть детей и трое взрослых, которые сопровождали танцевальный коллектив.

Собеседник агентства затруднился сообщить об обстоятельствах ДТП и состоянии пострадавших.

«В настоящее время узбекская сторона находится в постоянном контакте с киргизскими коллегами, готовится информационное сообщение», — сказали в МВД.

Озеро Иссык-Куль расположено на высоте свыше 1600 метров над уровнем моря на севере Киргизии. В год пансионаты и санатории, расположенные на побережье, принимают около полутора миллионов отдыхающих из разных стран.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 22 июня на 946 километре автодороги Самара — Чимкент перевернулся пассажирский рейсовый двухэтажный автобус марки «Мерседес». В результате ДТП погибли 9 граждан Узбекистана, 17 пострадали.