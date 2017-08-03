На калужских предприятиях произошло 15 несчастных случаев: три с гибелью

Калуга, , 16:25 — REGNUM 15 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями и три со смертельным исходом произошло на производствах калужского региона в 1 полугодии 2017 года. ЧП случились на ООО «Электрощит-К» Бабынинского района, ООО «Регионстрой» Калуги и ООО «Строительно-подрядные работы» в Жуковском районе. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области.

По данным ведомства, в групповом несчастном случае, произошедшем на территории АО «Лафарж Цемент», погибли два работника ООО «Регион». Это предприятие зарегистрировано в Саратовской области, куда направили материалы дела после расследования Госинспекцией труда в Калужской области. Кроме того, с начала 2017 года травмы на производстве получили 18 человек.

По состоянию на 1 июня 2017 года Калужская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по самой низкой удельной численности пострадавших на производстве со смертельным исходом. Этот показатель составил 0,027 в расчете на 1000 работающих. Также на четверть в регионе снизилось общее число пострадавших, утративших трудоспособность.

Напомним, в 2016 году на производстве в калужском регионе произошли 9 групповых несчастных случаев. Травмы получили 86 человек. Из них 53 с тяжёлыми последствиями и 12 — со смертельным исходом.

Средствами из регионального Фонда соцстрахования в 2016 году воспользовались 273 предприятия Калужской области, среди которых как «старейшие» предприятия региона, так и новые.

По итогам 2017 года, наиболее востребованными мероприятиями по охране труда стали медицинские осмотры, на которые израсходовано 38,5 млн рублей, приобретение средств индивидуальной защиты (27 млн рублей), а также санаторно-курортное лечение, на которое было выделено 8 млн рублей из средств Фонда социального страхования.