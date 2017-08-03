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В Тюменской области осудили мужчину, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку

Происшествия

Ближайшие 4,5 года он проведёт за решёткой

Тобольск, Тюменская область, 3 августа 2017, 16:18 — REGNUM  В Тобольске Тюменской области вынесли приговор 27-летнему жителю Нягани, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку, сообщает 3 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 5 июня обвиняемый, находясь в одном из магазинов Тобольска, напал с ножом на малолетнюю дочь продавщицы и потребовал от неё 6 литров пива. После совершенного преступления обвиняемый скрылся с места происшествия.

Однако далеко преступнику уйти не пришлось, по горячим следам его удалось установить и задержать.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия»).

«Приговором Тобольского городского суда виновному назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в ведомстве.

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