Возгорание в Третьяковской галерее ликвидировано

Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в 14:40 на кровле одного из зданий Третьяковской галереи в Малом Толмачёвском переулке произошло тление утеплителя площадью 0,1 кв. метра (10 кв. см) и небольшое задымление, заявила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдел по связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи Любовь Кузьмина.

По ее словам, принимая во внимание важность объекта, в Лаврушинский и Малый Толмачёвский переулки мгновенно прибыло несколько пожарных расчетов. Тление было оперативно обнаружено пожарными и ликвидировано стволом от стационарного пожарного крана музея.

Исходя из установленных инструкций по технике безопасности, были эвакуированы посетители и сотрудники музея из всех экспозиционных залов и служебных помещений Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

«Как только причина тления была ликвидирована (в 15:10), ожидавших посетителей вновь пригласили в залы музея», — пояснила Кузьмина.

Сейчас Третьяковская галерея работает в обычном режиме, уточнила сотрудник музея.

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