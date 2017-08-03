На Урале две монеты стоили жизни семьи: Возбуждено уголовное дело

Асбест, Свердловская область, , 16:05 — REGNUM Следственные органы Асбеста Свердловской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух людей, сообщает 3 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в ночь на 27 апреля в Асбесте в процессе тушения частного дома были найдены тела двух людей — мужчины 1990 и женщины 1992 годов рождения. Впоследствии выяснилось, что у погибших была открытая черепно-мозговая травма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В ходе расследования дела сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого. Им оказался 28-летний неоднократно судимый местный житель. В ходе допроса мужчина признался в убийстве и сообщил, что ранее он был знаком с потерпевшими и знал, что у дома у них имеются две драгоценные раритетные монеты.

Вечером 26 апреля злоумышленник проник в дом к своим знакомым, которые в это время находились в одной из комнат. Увидев хозяев, задержанный нанёс им поочерёдно несколько ударов металлической трубой, после чего забрал монеты.

«После совершения убийства злоумышленник прошёл в сени, где нашёл на полу лак по дереву, облил им пол и стены кухни, затем поджёг и скрылся. Пешком подозреваемый добрался до Асбеста (около 10 километров), после чего собрал личные вещи, уехав в Екатеринбург, а потом перебрался в другой регион, в связи с чем, был объявлен в федеральный розыск и позже задержан», — сообщили в ведомстве.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября. В настоящий момент следователи решают вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения не только в убийстве двух лиц, а также в разбойном нападении и уничтожении чужого имущества.

Стоит отметить, что мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Серове Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей района, которые ночью 12 сентября 2016 года убили местную жительницу, которая занималась приемом цветного металла и торговлей продуктами.

После убийства злоумышленники обчистили киоск, забрав сигареты, алкоголь, цветной металл и мобильные телефоны жертвы на общую сумму 66 тыс. рублей.

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