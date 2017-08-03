В Приморье найдена группа туристов, потерявшаяся в лесу

Владивосток, , 14:49 — REGNUM Пятеро туристов, потерявшиеся в лесах Приморья, найдены. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Туристическая группа из пяти человек самостоятельно вышла к селу Чистоводное Лазовского муниципального района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянии здоровья туристов удовлетворительное, медицинская помощь никому не потребовалась.

Туристов искали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. Также для помощи в поисках были оповещены главы сельских поселений, расположенных в окрестности предполагаемого маршрута пропавших туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 августа в Центр управления МЧС России по краю поступило сообщение от полиции с просьбой помочь в поисках пяти туристов.

Сообщалось, что 30 июля туристы вышли в поход из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района. К дате выхода к конечной точке маршрута — 1 августа — туристы не вышли.

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