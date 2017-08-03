В Минобороны опровергли масштаб драки в воинской части

Порошино, Свердловская область, , 14:28 — REGNUM Минобороны опровергло факт использования в массовой драке в в/ч 31 612 в Свердловской области холодного оружия, подтвердив произошедшее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным Центрального военного округа, конфликт произошел на бытовой почве. Он перерос в драку, участники которой получили «легкие травмы и ссадины».

Ранее сообщалось, что в драке между контрактниками из Тувы и военнослужащими с Урала пострадали 14 человек. Конфликт произошел в 473-й окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 31 612) в поселке Порошино под Еланью.

По данным СМИ, подрались около 160 человек, из них 60 контрактников из Тувы и около 100 военнослужащих местного гарнизона. Драка началась после того, как военнослужащие из Тувы выпили, отмечая окончание прохождение курсов выживания.

Они якобы с ножами и заточками напали на казарму местных военнослужащих. Из числа военнослужащих Еланского гарнизона, по данным источников, пострадали 13 контрактников и один офицер.

На место происшествия для расследования прибыли старшие офицеры Центрального военного округа во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым.