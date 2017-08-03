В Дагестане на сотрудника ФСИН было совершено вооруженное нападение

Махачкала, , 14:12 — REGNUM В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотруднику ФСИН, сообщает 3 августа издание РИА Дагестан.

Отмечается, что нападение произошло 2 августа в 11 часов возле его собственного дома. Злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места преступления.

Сейчас сотрудник исправительного учреждения находится в больнице, врачи оказывают ему всю медицинскую помощь.

В настоящий момент преступников ищет полиция, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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