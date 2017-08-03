ЦВО опроверг информацию о поножовщине в учебной части на Урале

Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Информация СМИ о том, что в учебном соединении Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области произошла драка с применением холодного оружия, не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает пресс-служба ЦВО.

«2 августа в учебном соединении ЦВО на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в ходе драки получили легкие травмы и ссадины несколько контрактников и офицер. Фактов употребления алкоголя не выявлено.

«Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь», — говорится в заявлении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Свердловской области в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31 612) в Елани якобы произошла массовая «пьяная» драка с участием около 160 контрактников.

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