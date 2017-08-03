Скорая не приехала: СК Курской области возбудил дело после смерти младенца

Железногорск, Курская область, , 13:14 — REGNUM Железногорским следственным отделом Курской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-месячной девочки, сообщили 3 августа в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, ночью 28 июля у девочки поднялась температура и родители вызвали «Скорую помощь», но, не дождавшись в течение полутора часов приезда медиков, они на такси повезли её в больницу.

«В 5 часов 20 минут ребенок поступил в инфекционное отделение «Железногорской городской больницы № 2» с диагнозом ОРВИ, острая двустороння пневмония», — сообщили в ведомстве.

Однако состояние девочки резко ухудшилось и в 12 часов она была переведена в реанимационное отделение, где спустя 6 часов скончалась. Отмечается, что смерть девочки наступила в результате отека головного мозга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также виновных в смерти ребенка медицинских работников. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Брянской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11 детей в перинатальном центре, которые умерли с 8 марта по 1 июня 2017 года.

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В конце июня Следственный комитет Владимирской области также возбудил уголовное дело по факту смерти двух новорожденных детей в одной из больниц региона.

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