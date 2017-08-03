На Урале в воинской части произошла драка с участием 160 человек

Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Свердловской области в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31 612) в Елани произошла массовая драка с участием около 160 контрактников. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 14 человек, в том числе один офицер. Об этом сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве.

По словам источника, за день до отъезда группа контрактников из Тувы приобрела алкоголь и отметила окончание учебы. Собеседник издания добавил, что военные «вспомнили какие-то обиды» и решили атаковать казарму.

Отмечается, что в Еланский учебный центр для расследования обстоятельств и причин групповой драки уже прибыла большая рабочая группа старших офицеров ЦВО.

Другие подробности пока неизвестны.