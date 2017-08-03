Литва: свиней закапывали живьём

Вильнюс, , 12:39 — REGNUM В Литве разразился скандал вокруг свинофермы «Beržų kompleksas», на которой ранее обнаружили африканскую свиную чуму в связи с чем было решено уничтожить сразу свыше 24 тыс. животных. Как пишет литовский портал 15min.lt, местные жители встревожены решением компании захоронить свиней неподалёку от деревни. Это уже не первая инфекционная вспышка на ферме, но ранее животных уничтожали, вывозя в специальный комплекс, где сжигали.

На этот раз вопрос решили проще: вырыли яму, животных отравили газом, и просто засыпали песком. Местные жители успели снять видео с места массового захоронения. На кадрах виден живой поросёнок, который суетится около ковша трактора. Местные жители утверждают, что некоторых свиней закопали живьем. Кроме того, жители опасаются загрязнения грунтовых вод из-за захоронения в одном месте такого количества животных.

Напомним, африканской свиной чумой поражена практически вся территория Литвы.