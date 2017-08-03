Бизнес по-полицейски

Москва, , 12:33 — REGNUM Некоторое время назад газетой «Труд» были опубликованы материалы о криминальном притеснении со стороны группы «авторитетных» лиц российских граждан, имевших смелость вести бизнес не территории нашей страны. Если коротко речь идёт о деятельности (широко освещено российскими СМИ) организованного преступного сообщества, которое долгое время возглавлял генерал МВД РФ Д. Сугробов, помогали ему его высокопоставленные министерские коллеги, а также сотрудники среднего и низшего звена. С учетом масштабности проводимых криминальных мероприятий не исключено участие в ОПС представителей других силовых структур РФ. Зарабатывали преступники за счёт вымогательств. Каждый бизнесмен, тем или иным путем попавший в их поле зрения, должен был платить дань и поделиться бизнесом. Работали стражи закона по полному беспределу. От их действий, как говорил герой сериала «Ликвидация»: «волос стынет».

При этом многочисленные попытки российского руководства защитить интересы национального бизнеса заканчиваются провалом, ни один коммерсант не застрахован от произвола, в том числе со стороны властных структур.

Однако впоследствии деятельность Сугробова и его подельников была изобличена. Обвинением суду было представлено около 20 эпизодов такой бурной «деятельности». По приговору суда преступники получили большие сроки.

Так случилось, что под жернов правоохранительной попал полковник в отставке Юрий Борисов. Борисов верой и правдой служил нашему Отечеству, после занялся бизнесом. Волею судеб попал в поле зрения сугробовской ОПС, ему, как положено, предложили заплатить выкуп и поделиться бизнесом. Однако принципиальный полковник от сомнительной и не выгодной сделки отказался. Что только не творили с законопослушным гражданином храбрые законодержатели.

Дело, начавшееся восемь лет назад с безобидного членства в жилищном кооперативе, строившем многоквартирный дом для льготных категорий граждан, превратилось для Борисова и членов его семьи в череду угроз и издевательств. Так, дольщиком строительного кооператива тогда стал некий российский гражданин, который за себя и членов семьи внес первоначальный взнос за четыре квартиры в ЖСК с обязательным условием в дальнейшем представить документы, подтверждающие его право на приобретение жилья в доме, предназначенном для льготных категорий граждан. Однако условия он не выполнил, в результате Кузьминский райсуд столицы вынес решение расторгнуть с ним договоры и вернуть внесенные деньги. Казалось бы, вопрос закрыт, но… Выяснилось, что взнос на квартиры был сделан из заемных средств, выданных окружением того самого генерала Сугробова. «Бизнесмены в погонах» жаждали прибыли от перепродажи квартир, простое возвращение денег их мало интересовало. И тогда прозвучала команда «фас!». Началось преследование ЖСК. В поле зрения агрессоров попал Борисов как один из наиболее активных членов ЖСК (а также предприниматель, у которого есть, что отобрать). Было сфабриковано шитое белыми нитками уголовное дело о мошенничестве, которое пестрит фактами незаконного проведения оперативно-разыскных мероприятий, подделками подписей свидетелей и тп. Пока Борисов пытался законными способами защитить свои права, против него шло в ход беззаконие. Его посадили в СИЗО, по фальшивым документам отобрали недвижимость (подделав подписи в договоре купли-продажи и нотариальной доверенности, преступники оформили недвижимость на трижды судимое подставное лицо).

Как говорилось ранее, генерала уволили и посадили. Сидят в тюрьме представители его ближайшего окружения. Однако это верхушка айсберга, остальное все живо и действует. Все попытки привлечь внимание общественности к этой вопиющей ситуации не увенчались успехом. Инерция репрессивного маховика оказалась настолько сильной, что ни депутатские запросы, ни обращение к генпрокурору и главе Следственного комитета не дали результата.

Никак не может Борисов достучаться до ведомств и лиц, которым по должности положено охранять права и интересы законопослушных граждан.

Возникают вопросы: заработает ли силовая система РФ по полнейшему уничтожению подобных преступных сообществ, тем более, что в томах уголовных дел материалов предостаточно. Случай с Борисовым явно не единственный, продолжат ли молчать пострадавшие, будут ли возбуждены уголовные дела в отношении других членов ОПС.