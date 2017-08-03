Приемщицу цветного металла убили из-за 66 тысяч рублей

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины в городе Серове (Свердловская область) в 2016 году завершено, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального ГУ СКР.

«Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей посёлка Марсяты Серовского района», — сообщили в пресс-службе.

Подследственные обвиняются в убийстве по предварительному сговору, сопряженном с разбоем. Нападение произошло ночью 12 сентября 2016 года.

По версии следствия, в убийстве участвовали три человека, в том числе 17-летний житель Среднего Урала. Жертвой преступления стала жительница Серова, занимавшаяся приемом цветного металла и торговлей продуктами.

17-летний участник преступления был подослан к женщине якобы для сдачи цветного металла. Когда она вышла на улицу, то ее начали бить железным прутом по голове.

Убедившись, что женщина мертва, бандиты перенесли ее труп в киоск и заперли там. Они обчистили магазин, забрав сигареты, алкоголь, цветной металл (два мешка), а также сотовые телефоны жертвы.

«В итоге подельники завладели имуществом потерпевшей на общую сумму 66 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Обращение в полицию поступило от родственников погибшей. Всех трех злоумышленников поймали «по горячим следам». Полностью признал свою вину только 17-летний участник злодеяния.