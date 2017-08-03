В Афганистане в результате террористической атаки погибли двое военных США

Кабул, , 11:59 — REGNUM Двое военных США погибли в результате террористической атаки на конвой НАТО в афганской провинции Кандагар. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении миссии.

«Миссия «Решительная поддержка» подтверждает, что двое военнослужащих США погибли, 4 американских солдата получили ранения при нападении на конвой НАТО в провинции Кандагар», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в столице Афганистана возле посольства Ирака произошел теракт. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Афганистане произошел теракт возле посольства Ирака