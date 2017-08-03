В калужском озере утонул 15-летний школьник

Калуга, , 11:59 — REGNUM 15-летний ученик девятого класса одной из калужских школ утонул в озере, расположенном недалеко от Яченского водохранилища Калуги. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Александр Вдовин, трагедия произошла вечером 2 августа, около 16 часов.

По предварительным данным, подросток пришёл на озеро с двумя несовершеннолетними друзьями. Мальчик зашёл в воду один и, доплыв до середины водоема, начал тонуть.

«В настоящее время друзья погибшего и другие очевидцы происшествия опрошены. Выяснилось, что подросток утонул на глазах многих отдыхающих. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявил Вдовин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области проводилась проверка по факту утопления 4-летнего мальчика в пруду, расположенном в селе Корекозево Перемышльского района. Семья отдыхала возле пруда. В какой-то момент родители заметили исчезновение ребенка, его обнаружили в воде в бессознательном состоянии. Мальчик был доставлен в районную больницу, однако спасти его не удалось. Ранее на реке Протва в окрестностях города Обнинска также утонул 9 летний мальчик.

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