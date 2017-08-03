На Москву вновь идёт ураган. Последствия могут быть ужасными

Москва, , 13:24 — REGNUM Главное управление МЧС России по Московской области 3 августа предупреждает о резком ухудшении погоды в московском регионе. Ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 14−19 м/с. В ведомстве отмечают, что при грозе есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта.

Подобные сообщения МЧС России рассылает уже не в первый раз, поэтому к подобным сообщениям жители Москвы и Московской области уже привыкли. За последние несколько лет погода в московском регионе преподносит «сюрпризы» от наводнений, ураганов и до снега в летние месяцы.

Чем обернулась непогода в Москве в 2016 и 2017 годах смотрите в галерее ИА REGNUM.

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