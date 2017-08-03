В Ярославской области убийце водителя «Скорой помощи» грозит 15 лет тюрьмы

Тутаев, Ярославская область, , 11:39 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области закончено расследование дела об убийстве водителя «Скорой помощи» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

В Тутаеве осенью прошлого года молодой мужчина упал со стула и получил бытовую травму. «Скорая помощь» повезла его в тутаевскую центральную районную больницу, но пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

«Его отчим связал смерть с длительностью транспортировки. Два дня он выслеживал водителя и подкараулил его рано утром у гаража. Он расстрелял шофера из гладкоствольного оружия 16 калибра. Стрелял в спину несколько раз. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время в больнице» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Следственного комитета Ярославской области Кристина Гузовская.

Подозреваемый в убийстве все отрицает, но следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый содержится под стражей. Ранее он не был судим. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.