На строящемся стадионе к ЧМ-2018 в Самаре произошел пожар

Самара, , 11:36 — REGNUM На стадионе «Самара Арена», строящемся к Чемпионату мира-2018, произошёл пожар, сообщает 3 августа издание ProGorodSamara.ru.

По информации издания, возгорание началось около 10:00 (09:00 мск) утра. Спустя некоторое время после возгорания над стадионом распространился густой черный дым и почувствовался запах гари.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на стадион загорелись стройматериалы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

По заверениям властей, пожар не нанёс стадиону серьезного ущерба, строительство продолжится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля возле стадиона «Самара Арена» произошел пожар на площади 100 кв метров. На улице Дальней горели бытовые вагончики, где живут строители.

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