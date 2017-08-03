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‍Гибель двух гражданок России подтвердили в посольстве в Абхазии

Происшествия

Информацией поделился пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов

Гагра, 3 августа 2017, 11:10 — REGNUM  Информацию о гибели двух гражданок России подтвердили в российском посольстве в Абхазии, передает 3 августа Russia Today.

По словам пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турала Джавадова, погибли туристки из Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницы Санкт-Петербурга погибли в Абхазии 3 августа. Они отдыхали в село Приморское, когда на складе боеприпасов произошел взрыв.

В районе склада находятся сероводородные источники, популярные у отдыхающих, поэтому среди пострадавших много российских туристов. В результате ЧП в больницы попали 27, 19 из которых — российские граждане.

Пострадавшим будут выплачены компансации.

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