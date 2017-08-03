В приграничном районе Псковской области введён режим ЧС после шторма

Себеж, Псковская область, , 10:46 — REGNUM В Псковской области после сильного дождя со шквалистым ветром, прошедшим 2 августа, введён режим чрезвычайной ситуации в Себежском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в районе произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.

По данным Минэнерго, б

ез электроснабжения оставались бытовые потребители 456 населенных пунктов — всего более 20 тыс. человек. На утро 3 августа без света оставались около 4,6 тыс. человек, проживающих в 146 населённых пунктах.

В «Псковэнерго» сообщили, что основной комплекс восстановительных работ планируется завершить к 15:00 3 августа. Сейчас в ремонтных работах задействованы 45 бригад (107 человек) и 45 единиц спецтехники. Обеспечена подача электроэнергии всем социально значимым объектам.

Для ликвидации последствий происшествия в Себежский район направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Псковской области и караулы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Отключения электроэнергии также зафиксированы в Пустошкинском, Усвятском и Локнянском районах Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время урагана в Псковской области погиб 14-летний подросток. Мальчик находился в палатке вместе с родителями на территории национального парка «Себежский». Ураган массово повалил деревья, одно из которых насмерть придавило подростка.

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Напомним также, что от непогоды вечером 2 августа больше всего пострадали территории трёх областей Российской Федерации — Псковской, Тверской и Смоленской.

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