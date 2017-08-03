На Урале задержаны подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования

Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов в результате спецоперации задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве в сфере страхования автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Сыщики установили механизм действия участников группы, а также распределение ролей среди них», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одни члены банды приобретали дорогостоящие иномарки в субъектах РФ для имитации в последующем ДТП, страховали транспортные средства, подбирали лиц для оформления несуществующих аварий.

«Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий, — говорится в сообщении. — Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий».

По версии следствия, всего подозреваемые могут быть причастны к 20 фактам мошенничества в сфере автострахования.

В отношении 7 задержанных возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.