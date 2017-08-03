Следствие просит отпустить экс-главу Удмуртии под домашний арест

Москва, , 10:38 — REGNUM Следствие ходатайствует о домашнем аресте в отношении экс-главы Удмуртии, обвиняемого в получении взяток на 140 млн рублей. Дата рассмотрения ходатайства будет определена 3 августа.

«Следствие просит отпустить под домашний арест моего подзащитного», — цитирует адвоката бывшего главы региона Алексея УльяноваТАСС.

Материал поступил в Басманный суд 2 августа и сегодня судья назначит дату его рассмотрения.

Напомним, экс-глава Удмуртии был задержан 4 апреля. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. Вместе с апелляционной жалобой в суд был направлен пакет документов, подтверждающих заслуги Соловьева, а также медицинские документы о состоянии здоровья. Однако суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения.

Очередное заседание Басманного суда по делу экс-руководителя республики состоялось 31 мая. «Несмотря на то, что он признал свою вину, прошу удовлетворить ходатайство следствия и срок ареста продлить», — заявила в суде прокурор. Следователь в свою очередь подчеркнул, что до настоящего момента опрошены более 30 свидетелей, но для продолжения расследования необходимо продлить срок ареста Соловьева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-главе Удмуртии предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В настоящее время экс-глава Удмуртии находится в СИЗО до 4 сентября. В рамках расследования суд наложил обеспечительный арест на восемь квартир, два земельных участка и автомобиль бывшего чиновника. В частности, речь идет о квартире обвиняемого в Ижевске и частном доме в деревне Каменное. Под арестом также находятся семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, владельцем которых является старшая дочь экс-главы региона. У младшей дочери арестован автомобиль.

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