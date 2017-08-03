В Псковской области упавшее дерево придавило подростка

Себеж, Псковская область, , 10:36 — REGNUM В Псковской области 14-летний мальчик погиб в результате урагана: на него упало дерево, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в Себежском районе 2 августа. Ребенок вместе с родителями отдыхал в национальном парке «Себежский».

Обрушившийся на регион ураган стал причиной массового завала деревьев. Одно из них упало на палатку, где находился подросток.

Мальчик скончался от полученных травм. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Себежский район, находящийся на границе с Латвией и Белоруссией, сильнее всех пострадал от урагана, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Еще несколько деревьев рухнули на жилые дома, повреждены кровли. Более 150 населенных пунктов остаются без света, ведутся ремонтно-восстановительные работы.