В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве борца Власко

Москва, , 10:26 — REGNUM Задержание подозреваемого в убийстве борца вольного стиля, чемпиона Европы Юрия Власко в Улан-Удэ проведено опергруппой управления уголовного розыска МВД по Бурятии, сообщила 3 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия 2 августа в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в совершении убийства известного спортсмена», — сказала она.

По словам Волк, в ходе расследования был очерчен круг подозреваемых в убийстве Власко. 2 августа проведено задержание в жилом секторе бурятской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Власко был найдет мертвым в Бурятии 29 июля 2017 года. Он был убит в массовой драке на берегу Байкала: спортсмена ударили ножом в шею.

После убийство было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту убийства борца в Бурятии возбуждено дело